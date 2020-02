Festa di Carnevale con sfilata, musica e sbandieratori

Per il quinto anno consecutivo, sabato 22 febbraio, la Parrocchia di Santa Maria in Porto Fuori propone un pomeriggio di festa con la sfilata del proprio carro di carnevale per le strade del paese.

Come ormai è tradizione ci si ritrova a partire dalle ore 15:00 presso il campo sportivo in via Combattenti Alleati, da dove, all’insegna del divertimento, della buona musica e con un’ottima merenda offerta sia ai bambini che ai più grandi, si dà il via a una mezz’ora di festa e poi alla sfilata del carro allegorico “Il mondo che vorrei: dolce e divertente come una festa di compleanno”.

Ad accompagnare la sfilata quest’anno ci sono gli sbandieratori del Gruppo Storico Brunoro II di Forlimpopoli e il Gruppo Spettacolo Club Maùrys, oltre ovviamente ai 130 partecipanti mascherati.

La sfilata interessa le vie Combattenti Alleati, Cordula Poletti, Spalletti Rasponi, Bonifica, Conci, Pasolini, Staggi e Don Fuschini per concludersi nel piazzale antistante la chiesa, dove prosegue la festa con musica, balli e tanto altro divertimento.