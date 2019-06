Piatti gustosi e tour gastronomico alla Festa delle Cozze

Chioschi gustosi e appe gastronomiche caratterizzano la Festa delle Cozze di Marina di Ravenna che si apre venerdì 28 giugno e prosegue fino a domenica 30 giugno, per una tre giorni all’insegna della gastronomia e dell’ambiente marino che ruota attorno alla “perla” dell’Adriatico.

Nella giornata inaugurale - venerdì 28 giugno dalle ore 19 - è in programma la novità 2019, ovvero il Trenino di Cozza in Cozza: una divertente e gustosa Cena Itinerante con Capolinea al Chiosco Slow Food. Il treno effettua un classico percorso Andata e Ritorno in 6 tappe, dall’aperitivo all’antipasto, dal primo al secondo, dal gelato al caffè, fermandosi di volta in volta in 6 locali diversi della riviera. Il ritrovo è alle ore 19, la partenza alle ore 19:30.

La prima tappa prevede un Aperitivo sfizioso di cozze, Spumante Brut Rubicone igp Bianco ReBël (Pagadebit) presso la stazione di partenza del Chiosco Slow Food. La seconda tappa è quella dell’Antipasto con Carciofo ripieno con cozze gratinate, Romagna Pagadebit dop Bertinoro presso il Ristorante Al Granchio. Terza tappa (Primo piatto) alla Trattoria La Cubana da Irma e Pino con Risotto alle cozze e Romagna Albana docg. La quarta tappa (Secondo piatto) propone Cozze alla Marinara e Tegamino di Cozze al pomodoro rosso piccante, Rubicone Rosato igp Rosalaura (Sangiovese) al Ristorante Pilar. Il Dessert rappresenta la quinta tappa con una Pallina di gelato al limone e una pallina di gelato al basilico alla JK Gelateria Yogurteria.

Infine sesta tappa con il Caffè al Bar Timone. I vini sono della Cantina Colombarda.

Il prezzo comprende il trasporto col Trenino, il menu sopra descritto, acqua e coperto nei singoli ristoranti. Rientro al Capolinea previsto alle ore 22.40 circa. Posti limitati. Cena e Trenino a pagamento, fino a esaurimento posti. Euro 40,00 a persona. Prenotazioni: 339 4703606

La sesta edizione della Festa delle Cozze di Marina è anche il quinto appuntamento nazionale, perché oltre alle cozze nostrane saranno proposte al pubblico le cozze di Castro (Lecce), Nisida (Napoli), Cervia, Goro-Porto Garibaldi e Scardovari (Rovigo), nei chioschi allestiti sulla Banchina del Molo Dalmazia e presso il Mercato del Pesce, a due passi dal faro di Marina.

Nell’Area Mercato del Pesce è allestito il Chiosco dei Pescatori di Marina dove si potranno degustare le cozze di Marina di Ravenna. I Pescatori delle Cooperative La Romagnola e Nuovo Conisub sono i protagonisti della raccolta subacquea delle cozze di Marina di Ravenna e i fornitori delle cozze per la Festa e per la ristorazione.

In definitiva saranno 7 i chioschi per la ristorazione, più lo spazio di Slow Food, con i prodotti del mare Ecopesca dell’Economia del Mare.