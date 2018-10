Festa d'Ottobre: in programma spettacoli, nordic walking, moto d’epoca e il bél e còt

Ritorna da venerdì 12 a lunedì 15 ottobre a Villanova di Bagnacavallo la Festa d'Ottobre, organizzata dall’omonimo comitato con il patrocinio del Comune.

La prima serata prevede, alle 21, intrattenimento musicale con il piano bar di Renato Ricci.

Sabato 13 il Nordic Walking Bassa Romagna, in collaborazione con il gruppo VillaNordic, proporrà a partire dalle 15.30 una dimostrazione della propria disciplina; seguirà un percorso di alcuni chilometri immerso nelle campagne villanovesi. Alle 21 si esibiranno Vittorio Bonetti e la Band di Villanova, composta da musicisti locali.

Le iniziative di domenica 14 cominceranno già al mattino con un raduno di moto d’epoca, moderne e scooter organizzato dal MotoClub Villanova sul Lamone. Il ritrovo della manifestazione è previsto alle 9.30 nel piazzale antistante il Bbzo Café in via Glorie 15.

Dalle 14.30 funzionerà la Pesca Parrocchiale e dalle 15.30 sono previsti spettacoli di animazione e trucca-bimbi con “La Pina… & Gulliver”.

Alle 17, presso “Il Senato” in piazza Tre Martiri, avrà inizio Arte in gioco, una serie di chiacchierate sull’arte.

La serata proporrà alle 21.30 il conferimento del Premio Villanova, che a ogni edizione viene assegnato a una persona o un ente villanovese che si siano distinti per la loro attività. Quest’anno il premio andrà all’associazione Villanova Insieme. Seguirà il concerto degli Hydra.

Lunedì 15 ottobre la festa si concluderà con un grande spettacolo di varietà di Nicolas Show 2018 in programma alle 21.

Le iniziative della Festa d'Ottobre si terranno all’interno di un tendone riscaldato antistante la piazza Matteucci, nella quale funzionerà anche un grande Luna Park.

Sarà attivo tutte le sere uno stand gastronomico con varie specialità: bél e còt con purè (solo venerdì 12), arrosticini (venerdì 12 e domenica 14), costata di maiale (sabato 13 e domenica 14), gnocco fritto (solo lunedì 15), gli immancabili cappelletti al ragù e la grigliata mista di carne.