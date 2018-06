Festa de L’Unità a Fruges, tra gastronomia e musica live

La Festa de L’Unità di Fruges compie 40 anni e ha organizzato i festeggiamenti in grande. La tradizionale festa si tiene dal 16 al 18 e dal 20 al 25 giugno presso l'area feste di Massa Lombarda (via Rabin).

Fra le specialità gastronomiche da non perdere i famosissimi spaghetti allo scoglio della fruges, cappelletti al ragù, paella alla valenciana, catalana di crostacei, pizzeria e spaghetteria. Gli stand gastronomici apriranno tutte le sere alle 19.00. Per chi avesse voglia di una cena più semplice e veloce potrà recarsi allo stand birreria organizzato dai Giovani Democratici che propone, oltre ad hamburger e Hot dog, una gustosissima birra artigianale. Per i più piccoli sarà presente lo spazio bimbi con animazione e gonfiabili. Il 20 ed il 21 Giugno è obbligatoria la prenotazione.

Il programma degli spettacoli:

Sabato 16 giugno: nell’arena spettacoli “ Orchestra Vanessa Silvagni ”, al piano bar “ Cristian Giacomoni” e nella birreria dei giovani "Balli con Sauro DJ";

Domenica 17 giugno: nell’arena spettacoli il gruppo ballerini romagnoli “Alla Casadei ”, piano bar con "Elisa e Enrico" e nella birreria dei giovani serata country con "Alby DJ e Wild Angels";

Lunedì 18 giugno: Supershow degli "AC/D/C" celeberrima cover band degli AC/DC, l'unica con spettacolo pirotecnico;

Mercoledì 20 giugno: serata solo su prenotazione paella alla valenciana e spaghetti allo scoglio;

Giovedì 21 giugno: serata solo su prenotazione con 3 menù di carne, pesce e caccia e sul prato adiacente al bar "Queen Sisters Show" spettacolo di drag queen presentato da "Simona Sventura";

Venerdì 22 giugno: serata d’eccezione organizzata dai Giovani Democratici con esposizione di Ferrari, auto, moto e bibiclette d’epoca e concerto degli “ Aironi Bianchi ” cover band dei Nomadi sempre nel prato adiacente al bar ;

Sabato 23 giugno: nell’arena spettacoli “ Mal dei Primitives” con Casa 69 e Senso Doppio, presentano la serata Eleonora Parolo e Ruggero Ricci, al pianobar "Elisa e Enrico" e in birreria "Bailados" con i balli di gruppo;

Domenica 24 giugno: nell’arena spettacoli musica e balli con l ’orchestra "Nuova Romagna Folk", al piano bar "Andrea Crocetti" e in birreria "Zumba Night" con Chiara e Rita

Lunedì 25 giugno: nell’arena spettacoli gran varietà "Nicholas Show" e alle 23:00 gran finale con spettacolo piromusicale.