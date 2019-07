Festa dei Vicini, continuano le conviviali

Si avviano a conclusione gli appuntamenti della Festa dei Vicini 2019, che nelle ultime settimane hanno coinvolto centinaia di cittadini in quindici ritrovi conviviali in strade, parchi e aree private di Bagnacavallo e delle frazioni .

Sabato 6 luglio il calendario delle feste bagnacavallesi si chiuderà con le vie Amendola e Sillaro.

Un appuntamento ulteriore è poi in programma il 22 agosto in via Abbadesse, promosso dal Consiglio di Zona di Villa Prati.

La Festa dei Vicini è un’iniziativa promossa dal Comune e dai Consigli di Zona per festeggiare il piacere di stare assieme fra tavole imbandite, animazioni e chiacchiere.

Le feste si tengono in orario serale, a partire dalle 19.