Festa dell'epifania per nonni e nipotini al centro sociale

I centri sociali faentini si preparano a festeggiare l’Epifania, che, come da tradizione, chiude il periodo delle festività natalizie.

Sabato 6 gennaio, con inizio alle ore 15.00, è programmata una simpatica festa per nipotini e nonni presso la sede del centro sociale Borgo (via Saviotti 1) con giochi, musica, buffet, animazione, l’immancabile befana e tante sorprese per tutti.

Il menù della giornata prevede Sauro & Carlo music, balli con il gruppo Team Dance Borgo, un saggio di zumba del corso del centro sociale Borgo, animazione per i più piccoli con "Los Rayos de Colores" accompagnata dall'armonica di "Edo.C". Conduce il pomeriggio Tomaso.

A Reda, invece, la befana si festeggia a tavola: sabato 6 gennaio, alle ore 12.30, pranzo presso la sala parrocchiale di Reda.

Per informazioni e iscrizioni telefonare a Tiziana Ponti (0546 611082) o Antonello Prati (347 4520945).