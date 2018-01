Festa della Befana con vin brulè e pizza fritta

Sabato 6 gennaio sono in programma due feste della Befana, a Cotignola e a Barbiano.

Dalle 15, in piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola festa per tutti i bambini a cura della Pro loco, in collaborazione con Cotignola Invita.

Festa anche nella frazione di Barbiano, sempre dalle 15, in piazza Alberico e nella sala comunale, con la 25esima edizione della Festa della Befana di Avis Barbiano; è previsto uno spettacolo di intrattenimento, poi l’arrivo della Befana con vin brulè e pizza fritta.