Festa della Bicicletta: il divertimento che guarda alla sicurezza

Un pomeriggio all’aria aperta divertendosi in sella alle due ruote: è la sesta edizione della Festa della bicicletta, programmata sabato 28 aprile, dalle ore 15.00, nella pista di via Lesi a Faenza.

L’evento, che coinvolge oltre 1500 studenti delle scuole elementari e materne, è il momento conclusivo di un percorso dedicato alla sicurezza stradale, iniziato nell'ottobre scorso nelle scuole e realizzato dalla Polizia Municipale in collaborazione con il mondo del volontariato faentino.

A partire dalle 15.00 l'invito alla festa è esteso davvero ai bambini di tutte le età: grazie alla preziosa collaborazione tra Polizia municipale e l'Associazione Faenza per te, i bimbi della scuola materna potranno vivere l'esperienza dei laboratori didattici condotti dall'educatrice professionale Ilaria Olivelli, che insieme agli agenti specializzati della Polizia municipale guiderà i bimbi alla scoperta dei primi rudimenti del Codice della strada.

Riconfermati inoltre i percorsi su due ruote allestiti dai volontari della Società ciclistica faentina: la gimkana con ponticelli e attraversamenti, percorribile anche con le bici con le ruotine e regolata da segnali “a misura di bimbo”, lo slalom “a cronometro” per i più grandicelli e il percorso per le baby mountain bike.

Ogni piccolo ciclista potrà utilizzare la propria bici, ma per coloro che non potranno raggiungere il luogo della festa su due ruote ci sarà la possibilità di utilizzare una bicicletta in prestito.

Momento clou, a metà pomeriggio, sarà anche quest'anno la simulazione di un incidente tra ciclisti e pedoni, per dimostrare a bambini e adulti i rischi dell'imprudenza in strada e il giusto comportamento da tenere in caso di primo soccorso.

Una parte del parco sarà inoltre a disposizione dei bambini, affinché possano giocare liberamente e, come in ogni festa che si rispetti, non mancheranno musica e divertimento.

Un appuntamento all'insegna del divertimento, nato dall'impegno volontario di tanti faentini per ricordare Battista Benedetti, ispettore della Polizia municipale scomparso nel marzo 2012 dopo una lunga attività professionale legata all’educazione stradale per bambini e ragazzi.