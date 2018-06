Festa della Musica in centro, fra danze, show e tante band

Giovedì 21 giugno Bagnacavallo celebrerà la Festa della Musica. Lungo le vie e in vari spazi del centro storico e in piazza della Libertà, a partire dalle 17, si terranno concerti e spettacoli a cura delle associazioni culturali della città, coordinate dalla Pro Loco di Bagnacavallo con il Comune.

Si inizierà alle 17 dalla sala prove comunale gestita da Suburbia, in via Stradello, con un open day con musica all’aperto. Dalle 19.15 in piazza della Libertà ci saranno esibizioni di danza e musica con le scuole Passi di danza, U Dance e Progetto Ritmica Romagna e i gruppi musicali Acustiko Band, Ziqqurhat e Maya Basta.

Piazzetta del Carmine ospiterà dalle 19.30 le esibizioni della scuola comunale di musica gestita dall’associazione Doremi e, a seguire, il Nicolas Show, mentre in Piazza Nuova alle 21 suoneranno i Burning Heart.

A giovani musicisti selezionati da Radio Sonora sarà affidato lo spazio di piazzetta Folicaldi, con The Winonas, in.Versione Clotinsky e Colpo di stato poetico. Via Matteotti, invece, sarà dedicata dalle 19.30 ai gruppi Elena e le sue fisarmoniche e il Duo di chitarre Davide Santandrea.

Nel chiostro dell’Antico Convento San Francesco, infine, alle 20.30 sarà possibile assistere al concerto dei giovani talenti del Music Summer Camp curato da Accademia Bizantina.

In piazza della Libertà, dalle 19, funzionerà uno stand gastronomico il cui ricavato sarà devoluto per il restauro della Basilica di San Pietro in Sylvis e del ponticello ottocentesco a d’orso d’asino lungo il canale Naviglio a Villa Prati.