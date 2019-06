Festa della musica: tanti concerti con la scuola Malerbi e i Quintorigo

Venerdì 21 giugno la Festa della musica arriva anche a Lugo e sono previsti vari appuntamenti per le vie del centro in cui i protagonisti sono i giovani con le loro passioni, le loro capacità e i loro straordinari talenti.

Alle 17.45, sul sagrato della chiesa di S. Onofrio ci sarà l’apertura con l’appuntamento intitolato: Suoniamo Insieme!; si tratta di una carrellata di tutti i gruppi di musica di insieme ed ensemble della scuola di musica Malerbi che proporranno un repertorio tratto dalla musica da film di Harry Potter e Willy Wonka sotto la direzione del maestro Stefano Martini.

Alle 18.30, all’interno della chiesa di S. Onofrio si terrà l’evento intitolato Pianissimo, esibizione al pianoforte dei giovani talenti del maestro Minguzzi, che quest’anno si sono distinti per le molte vittorie a concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Per l’occasione interpreteranno musiche dei più grandi autori della musica per pianoforte tra cui Bach, Mozart, Chopin e Beethoven.

Alle 21.15, sul monumento Baracca si terrà il concerto dei Quintorigo che festeggia i vent’anni dall’esordio sulla scena musicale proponendo pezzi tratti dal loro ultimo album Opposites. Versatile come poche altre band della penisola, il quartetto ama mescolare le carte, spingersi oltre i confini e i cliché del jazz, del rock e anche della musica classica. In tutto ciò viene incontro una particolare configurazione strumentale che vede allineati sax, violino, violoncello e contrabbasso più contributi esterni all’occorrenza. Questo loro ultimo album offre uno spaccato significativo degli orientamenti stilistici del gruppo che spazia dal jazz fino alla musica classica-contemporanea, dal rock al progressive, fino a toccare esplorazioni sonore avventurose. Durante il concerto si alterneranno infatti brani originali a riletture di O.Coleman, O.Nelson, T.Monk, D.Brubek, K.Weill, D.Bowie fino ai Rage Against the Machine.

“Siamo soddisfatti che la nostra città ospiti per la prima volta la Festa della musica, un evento di carattere internazionale che porterà la buona musica nel centro di Lugo – ha dichiarato il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Questo appuntamento testimonia il grande sforzo messo in campo dall'Amministrazione comunale in questi anni a favore della musica ed è importante che un evento di carattere europeo come la Festa della musica arrivi a Lugo proprio nell'anno successivo alle celebrazioni per Gioachino Rossini. Il nostro impegno per la musica non si ferma, ma anzi prosegue e caratterizzerà tutti gli appuntamenti estivi di Lugo”.

“La Festa della musica si svolge ogni anno il 21 giugno in diverse città d’Europa e per la prima volta arriva Lugo coinvolgendo una delle eccellenze locali, la scuola Malerbi – ha spiegato l'assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati -. Per accogliere nel migliore dei modi questa opportunità abbiamo deciso di mettere a disposizione diversi spazi del centro di Lugo, come ad esempio il monumento a Francesco Baracca che si è già dimostrato un bellissimo palco per iniziative musicali e non solo. Siamo convinti che questa iniziativa sia una grande opportunità per i giovani musicisti di collaborare con artisti di spessore, come i Quintorigo”.