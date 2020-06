Festa della Repubblica: una mostra ispirata al primo articolo della Costituzione

Cervia festeggia il 74° anniversario della Festa della Repubblica sul tema del primo articolo della Costituzione "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro".

Per l'occasione, martedì 2 giugno alle 16.30, nella Sala Rubicone viene aperta la mostra fotografica "L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro" ispirata al primo articolo della Costituzione. L’esposizione ha come tema “Le nostre radici nel sale" e sarà dedicata al duro lavoro dei salinari, che per secoli sono stati il pilastro dell’economia della nostra città.

La mostra, a cura del Gruppo Fotografico Cervese, rimane aperta fino al 15 giugno tutti i giorni dalle ore 16,30 alle ore 19.00. Le visite alla mostra avverranno nel rispetto delle norme sul coronavirus.