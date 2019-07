Festa di "Approdi" tra cortometraggi, musica e spettacoli

Lunedì 22 luglio, ore 19.00, appuntamento della rassegna estiva Approdi dedicata ai bambini e alle famiglie al Cisim di Lido Adriano.

La Festa di Approdi ha inizio alle 19.00 con proiezione del cortometraggio firmato da Maria Martinelli, Alessandro Argnani e Moussa Ndiaye, “Dem Dikk Africa – Africa andata e ritorno” che racconta la storia di tre giovani senegalesi, giunti in Italia con una borsa di studio, per realizzare uno spettacolo teatrale insieme ad un attore e a un regista italiani.

Lo spettacolo, dal titolo “Thioro la bambina scalza – un Cappuccetto Rosso senegalese”, inizia qui la sua creazione e la sua tournée per proseguire però in Senegal. Il loro desiderio è di realizzare in Italia un’esperienza che possa vivere e crescere successivamente nella loro terra, alla quale vogliono tornare.

A seguire il musicista Simone Marzocchi nei panni di Sibode Djche porta in scena lo spettacolo-concerto, per i più piccoli, “La storia di Sibons”. A conclusione della serata, pic nic in giardino, con grigliata condivisa. La serata è ad ingresso gratuito con tessera AICS 2018/19.

Ingresso: adulti 5 euro – bambini fino ai 12 anni 2 euro – promo famiglia: 2 adulti + 2 bambini = 10 euro

La tessera è inclusa nel costo del biglietto.

Ingresso riservato ai possessori di tessera AICS 2018/19.