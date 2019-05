Bandiere, musica e diritti: è la Festa dell’Europa

Giovedì 9 maggio Bagnacavallo celebra la Festa dell’Europa con un’iniziativa promossa in piazza della Libertà da un gruppo di associazioni bagnacavallesi in collaborazione con il Comune e l’Istituto comprensivo Berti.

La festa celebra la pace e l’unità in Europa, la solidarietà, la parità di diritti e di opportunità, lo scambio e confronto tra culture diverse. Per l’occasione saranno in visita i ragazzi e le ragazze di Neresheim per lo scambio culturale fra le due città gemelle.

Si inizia alle 19.30 con la sfilata delle bandiere con gli alunni delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado di Bagnacavallo e Villanova. Si prosegue alle 20 sul palco con Musica per l’Europa Unita, con gli alunni delle classi terze e i ragazzi di Neresheim. Il concerto viene intervallato dai saluti istituzionali e dalla premiazione del concorso Internazionale anno 2018/2019 Un Poster per la Pace a cura del Lions Club Bagnacavallo. Alle 21 si prosegue con la premiazione del concorso La mia Europa e con il gioco a quiz Dr.Why sul tema Europa per ragazzi e adulti. La festa si conclude alle 22 con la consegna dell’attestato “cittadini d’Europa” ai ragazzi italiani e tedeschi che hanno partecipato allo scambio culturale e con la premiazione del quiz.

Per tutta la serata sarà presente uno stand informativo per la distribuzione di materiale sull’Unione Europea e sull’evento, uno stand gastronomico e saranno esposti i lavori realizzati dagli alunni delle classi seconde per il concorso Un Poster per la Pace.

Dal 4 al 18 maggio sarà inoltre visitabile nell’atrio comunale la mostra Le madri fondatrici dell’Europa ideata da Maria Pia Di Nonno con i ritratti di Giulia Del Vecchio. Maria Pia Di Nonno sarà a Bagnacavallo nella mattinata di sabato 11 maggio per incontrare, nella sala di Palazzo Vecchio, gli alunni delle classi terze e parlare a loro, assieme a Valeria Rossi, sul tema L’Europa e le opportunità offerte ai giovani – Il ruolo delle figure femminili per il progetto europeo.