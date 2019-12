Festa dell'Immacolata in centro con musica, pony e un albero da addobbare

Domenica 8 dicembre, festa dell'Immacolata, arrivano tanti spettacoli e divertimenti nel centro di Ravenna.

In Piazza del Popolo la giornata si apre con le esibizioni delle ginnaste agoniste della sezione ritmica di Edera Ravenna dalle 11.00 alle 12.30. Non manca la possibilità di provare per tutti i bambini.

Come sempre si trovano tanti prodotti natalizi e gastronomia di qualità nei Capanni del Natale, aperti dalle 10.30 alle 21.30.

Alle 17.30 in piazza arriva anche la musica live con il Mariquita 5et (Elisa Conti, voce - Consuelo Castellari, secondo violino - Nicoletta Bassetti, primo violino e viola - Giulia Costa, violoncello - Fiorenzo Mengozzi, percussioni).

Intanto nei Giardini Speyer, dalle 11.00 alle 17.00, apre Il villaggio di Natale dei Pony, un'occasione per divertirsi e salire in sella ai magnifici cavallini. Alle 15.00 poi arriva un simpatico laboratorio di Natale.

Alle 16.00 l'appuntamento è con "Addobbiamo l'albero degli Speyer", un'attività collettiva di addobbo di un albero di Natale nei Giardini Speyer, con la partecipazione di cittadini, esercenti e associazioni del quartiere.