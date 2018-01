Festa in maschera, baby dance e premi per Carnevale

Arriva la giornata più colorata e divertente dell’anno, la giornata di Carnevale e al Loni’ Cafè sabato 10 febbraio i colori e le atmosfere del carnevale invadono i locali del The City di Ravenna con una spettacolare festa in maschera per tutti i bambini fino a 10 anni, dalle ore 16.00 presso il Loni’ Cafè, poi Baby Dance e premiazione della maschera più bella e originale.

Tanti sono i premi per i partecipanti con buoni sconto e premi per i primi 3 classificati.