Mercatini, concerti e garofani rossi per la Festa dei Lavoratori

Un Primo Maggio dedicato al lavoro, ai diritti, allo stato sociale e all’Europa. Tante manifestazioni sono in programma sul territorio ravennate.

Ai Giardini pubblici di Ravenna, in viale Santi Baldini, si svolgerà il tradizionale evento di Cgil, Cisl e Uil. La festa conoscerà diversi momenti. L’apertura sarà al mattino con il mercatino del riuso, a seguire il pranzo ai giardini in collaborazione con lo chalet. Dalle 14,30 vi saranno laboratori e animazione per bambini e alle 16 il concerto dei B.B.S.P. Rock Ensemble. All’interno della festa si svolgerà il Truck’ n’ Food StreetFestival con gustose specialità gastronomiche.

A Lugo ci sarà, accompagnata dalle 10 dalla musica di Vittorio Bonetti, la tradizionale distribuzione del garofano nella zona del Pavaglione, in largo della Repubblica.

A Faenza l’appuntamento è in piazza del Popolo alle 9 con distribuzione di dolci, bevande e del tradizionale garofano rosso. La festa sarà scandita dall’intrattenimento del Duo-Chiari e del truccabimbi e animazione a cura del Mago Giuliano.

Ad Alfonsine, in piazza della Resistenza, alle 17 è in programma il concerto degli OverThinking. Seguirà alle 18,30 il saluto di Maura Masotti, segretaria generale dello Spi Cgil Ravenna e successivamente aperitivo al bar Gulliver. Alle 19,30 è previsto l'intervento di Incontra Donne Alfonsine e un laboratorio creativo. Alle 20 ci sarà il concerto di Ladies Zeppelin. Dalle 19,15 è possibile cenare.

A Massa Lombarda le celebrazioni, con tanto di garofani rossi, iniziano alle 10,30 in piazza Matteotti con i saluti del sindaco Daniele Bassi e di Stefano Francia della confederazione agricoltori.

A San Lorenzo la festa parte alle 9 con l’omaggio del garofano accompagnato da "una rama ad bòla" (ramo di betulla) nella piazzetta davanti al bar Campagnolo San Lorenzo. Ci sarà musica e "zucaré" per tutti. È in programma un’esposizione del lavoro, svolto dalle bambine e dai bambini della scuola elementare Galassi di San Lorenzo, legato alla storia del Primo Maggio e alla tradizione de "Le Majè".

Il garofano sarà protagonista anche a Porto Fuori nella piazzetta del Barakkacaffè dalle 9 alle 11.

A San Bernardino la festa durerà due giorni con la distribuzione del garofano nelle mattinate del 30 aprile e del 1 maggio nella piazzetta di fronte al bar Passa Parola. Dalle 9 alle 12 a Sant’Agata sul Santerno ci sarà la consegna del garofano sotto il loggiato di Piazza Umberto I.

Per partecipare all’iniziativa nazionale in programma a Bologna sono stati organizzati alcuni pullman che partiranno da Ravenna (piazzale Cinemacity) alle 8 e dalla rotatoria di raccordo con l’autostrada a Bagnacavallo (alle 8,20). Per prenotare è possibile telefonare alla Cgil allo 0544 244280 o www.cgilra.it, oppure alla Cisl allo 0544 261811. Un altro pullman partirà, alle ore 8, da via Le Corbusier, per prenotarsi segreteria@uil-ravenna.it o 0544 292257.