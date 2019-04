Si festeggia la Liberazione: celebrazioni, mostre, concerti e torneo di calcio

A Cervia e nelle frazioni prendono vita le iniziative per festeggiare il 74° anniversario della Liberazione.

Il 24 aprile ore 10.00 in Piazza Garibaldi Concerto del Corpo Bandistico “Città di Cervia” e a seguire Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico.

Alle ore 18.00 nella Sala Rubicone inaugurazione della mostra “Cervia in guerra. Testimonianze storiche e artistiche dal passaggio del fronte” a cura di Luca Ciancabilla Professore Dipartimento di Beni Culturali Università di Bologna, Renato Cortesi storico, Valentina Pollini storica dell'arte. Presentazione del catalogo della mostra edito da Minerva Edizioni.

Sempre alle ore 18.00 nella Sala Rubicone inaugurazione della mostra collettiva di pittura “L’arte è libertà” a cura di Luciano Medri, organizzata dall’Associazione culturale “Menocchio”. Le mostre rimarranno aperte fino al 6 maggio dalle 16.00 alle 19.00.



Il 25 aprile ore 9.30 manifestazioni celebrative nel territorio con deposizione di corone ai cippi dei Caduti a Savio, Castiglione, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa Inferno, Pinarella, Tagliata.

Sempre il 25 aprile, dalle ore 9.30, nel Campo sportivo di Castiglione di Cervia si svolge il “24° Trofeo della Liberazione”, torneo di calcio categoria pulcini, organizzato da Polisportiva Castiglionese.

Il 28 aprile alle ore 10.00 nel piazzale di fronte alla Torre S. Michele a Cervia per tutta la giornata si svolge l’estemporanea d’arte Città di Cervia sul 74° della Liberazione.