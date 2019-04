Mostre, musica e canti per la libertà. Tre giorni di festa a Russi

Tre giorni di festa per la libertà dal 23 al 25 aprile. Ecco il programma di Russi per le celebrazioni della Festa della Liberazione Nazionale, giorno simbolo della lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale, a partire dall'8 settembre 1943, contro il governo fascista, con iniziative culturali legate alle tematiche della ricorrenza. Organizzate dal Comitato Permanente Antifascista in difesa delle Istituzioni Democratiche, le celebrazioni per il 74° anniversario della Liberazione si svolgeranno da martedì 23 a giovedì 25 aprile 2019.

23 aprile

Ore 10:00 - Visita ai Cippi commemorativi dei Martiri della Resistenza. Ritrovo presso la casa di Lino Bondi, via Mascagni, 2



24 aprile

Ore 18:00 - Municipio, Sala consigliare: inaugurazione mostra fotografica “Oltre la bufera” di Beatrice Bianchi, ispirata all'omonimo film sulla vita di Don Giovanni Minzoni. Presenzierà il Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Ravenna, Dott. Guido Ceroni



25 aprile

Ore 9:00 - Chiesa Arcipretale: Santa Messa

Ore 10:00 - Piazza Farini: Esibizione della Banda “Città di Russi”

Ore 10:15 - Partenza del Corteo con deposizione corone alle Lapidi dei Caduti

Ore 10:45 - Ex Chiesa in Albis: inaugurazione della mostra “La mia scuola per la pace” a cura degli alunni e degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo

Ore 11:00 - Piazza Farini, Celebrazione dal Palco: intervento conclusivo con la Dott.ssa Laura Orlandini, ricercatrice di storia contemporanea

Ore 11:15 - Riflessioni e canti eseguiti dagli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado di Russi, Istituto Comprensivo A. Baccarini

Ore 15:00 - Centro Sociale Porta Nova: “Oltre il Ponte”, canzoni di resistenza e contro la guerra, esibizione a cura del cantautore Germano Bonaveri