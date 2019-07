Braciolata, tagliatelle e tanto sport alla Festa della Madonna di Sulo

Dal 10 al 15 agosto nella frazione di Filetto torna la Festa della Madonna di Sulo.

In questa occasione si celebra il miracolo dell'apparizione della Beata Vergine avvenuta oltre 400 anni fa proprio a Filetto.

Già da 16 anni un gruppo di giovani ed adulti per onorare questa presenza, offre una semplice ma preziosa occasione d’incontro con la Festa della Madonna di Sulo.

Presso il campo sportivo parrocchiale viene allestito un ampio stand gastronomico, una zona dedicata agli intrattenimenti musicali e danzanti con palco, pedana da ballo e sedie spettatori, intrattenimenti per adulti e bambini come l’ormai famoso ‘Pozzo delle sorprese’, gonfiabili, bancarelle ed esposizioni, fra le quali metteremo anche le foto delle celebrazioni avvenute lo scorso anno nella ricorrenza dei 400 anni del primo miracolo della Madonna di Sulo.

La Festa ha inizio sabato 10 agosto con la ormai famosissima Tagliatellata: prezzo fisso che comprende le bevande ma, soprattutto, le ottime tagliatelle caserecce a quantità “illimitata”.

Nelle serate dell’11, 12 e 13 agosto è aperto lo stand gastronomico con menù tradizionale che propone piatti tipici romagnoli tramandati da mamme e nonne, ma anche pietanze a base di cinghiale.

La sera del 14 agosto, c'è la Braciolata sotto le stelle: dove viene esaltato il piacere dello ‘stare assieme’ anche cucinando. Il prezzo è fisso e comprende bevande, varie insalate e 7 tagli di carne diversi che dovete cucinare da soli su bracieri appositamente preparati.

Il giorno di Ferragosto (e dè dla Festa), inizia molto presto, con le Sante Messe ogni ora a partire dalle 5.15 fino alle 11.00. Alle 12.30 apre lo stand gastronomico con menù tradizionale.

Ogni sera della festa lo Stand Gastronomico apre dalle ore 19.30.

Alle 21.30 l’appuntamento è presso il palco centrale con esibizioni musicali o ballo.

Domenica 11, alle 18.30, avrà luogo il torneo di Zachegn, (13°Memorial Giacomo Campana) gioco della nostra tradizione contadina.

Per quanto riguarda gli eventi sportivi, riproponiamo Lunedì 12.00 alle ore 19.00 la passeggiata Nordic Walking in collaborazione con Stradafacendo ASD di Forlì e Martedì 13 Agosto, alle ore 16.00, parte la 11° Pedalata escursionistica in Mountain Bike aperta a ragazzi e adulti.