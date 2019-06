Shopping, arte e gastronomia alla Festa Mercato del venerdì

Con l’estate tornano a Massa Lombarda i venerdì della Festa mercato, in programma nei venerdì 14, 21, 28 giugno e 5 luglio e dedicati rispettivamente ad arte, bambini, motori e musica. A partire dalle 19 il centro storico si aprirà a shopping, gastronomia con tavoli all’aperto, arte, musica e mercatini.

La serata di venerdì 14 giugno è dedicata a “Le vie dell’arte”. In via Vittorio Veneto e piazza Matteotti l’esposizione della scuola arti e mestieri “Umberto Folli” e dalle 20.30 laboratorio creativo per bambini a cura del Pastello e l’esposizione del Circolo fotografico massese. Alle 21 sul palco centrale il saggio delle bambine di Danza & Danza e lo spettacolo “Daara”, con balli e percussioni africane.

Secondo appuntamento il 21 giugno con “Le vie dei bambini”. Piazza Matteotti sarà animata da giochi di strada, bolle, truccabimbi e quant’altro, mentre sul palco centrale alle 21 ci saranno la comicità e la musica dei Clerici Vagantes.

“Le vie delle quattro ruote” sono il tema del 28 giugno con esposizione di veicoli: dai trattori del Pargher alle folcloristiche auto tuning e Fiat 500 d’epoca.

Ultimo appuntamento “Aspettando il Riot” il 5 luglio: in piazza la musica incontra la gastronomia, con la crostatona alla marmellata di pesche offerta da Conserve Italia e metri di pizza coi ciccioli di produzione dell’Antica bottega del fornaio e Forno Dalmonte. Sul palco centrale la reunion della “Tribù locale”. Il gruppo nasce all’inizio degli anni Novanta con il nome di “Rap Master Flash”, da un’idea di tre amici che frequentavano il centro giovani Jyl di Massa Lombarda. I primi brani, musicalmente ancora acerbi, contenevano testi sarcastici e divertenti, una sorta di parodia del pensiero dominante e superficiale di alcuni giovani di allora. In seguito, grazie all'incontro con musicisti professionisti, esce il primo album "Perché", che presenta brani più curati musicalmente, con testi più impegnati senza rinunciare all'ironia iniziale. Nel 1996, dopo parecchi concerti in tutta Italia, nasce il disco dal titolo “Tribù Locale”, che comprende 10 brani inediti e il titolo diventa anche il nome del gruppo. In questo periodo il gruppo partecipa al Festival di Castrocaro, al Roxy Bar con Frankie Hi Nrg, al Leffe Festival dove si esibiscono al Vox di Nonantola e al Rolling Stone di Milano.

Il Riot Fest si terrà il 12 e 13 luglio.

La Festa mercato nasce all’inizio degli anni ’90 con l’obiettivo di offrire al paese una serie di occasioni di incontro per le serate estive. Oggi è ormai un appuntamento consolidato del cartellone estivo massese e propone appuntamenti nel segno della gastronomia, della musica e dell’arte. Testimonia il costante impegno dell'Amministrazione comunale, dei commercianti, artigiani e professionisti massesi nella valorizzazione del proprio centro storico a beneficio di una forte coesione sociale.