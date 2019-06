Concerti e spettacoli nel centro con la Festa della Musica

Venerdì 21 giugno Bagnacavallo ospita la Festa della Musica, con spettacoli e concerti proposti dalle associazioni culturali della città, coordinate dalla Pro Loco di Bagnacavallo con il Comune.

Dalle 19.30 si anima piazza della Libertà, con esibizioni di danza e musica con le scuole U Dance e Progetto Ritmica Romagna e i gruppi musicali Half Dreamer, Elvis Nick e Burning Heart.

Sempre dalle 19.30 la sala prove e studio di registrazione comunale gestita da Suburbia, in via Stradello 4, proporrà un open day con musica all’aperto e jam session con le band che frequentano la sala prove.

La piazzetta del Carmine ospiterà alle 20.30 la scuola comunale di musica gestita dall’associazione Doremi con il duo Via Vecchia Godo, mentre in via Mazzini angolo con via Dei Martiri si esibiranno il trio musicale Solmeriggio ed Elena e le sue fisarmoniche. La Minimal Jazz Orchestra suonerà alle 20.30 in via Matteotti, e al medesimo orario in largo De Gasperi ci saranno i Brév Pat-H e il duo Edgardo e Roberto.

In piazza della Libertà, dalle 19, funzionerà uno stand gastronomico il cui ricavato sarà devoluto al Fondo per interventi di restauro di opere di pubblica utilità, un progetto coordinato dalla Pro Loco.