Festa, musica e risate alla Sagra del cotechino

A Pisignano e Cannuzzo dal 23 al 25 febbraio nel centro sportivo “Le roveri” in via Zavattina, si svolge una grande festa giunta alla sua terza edizione per ritrovarsi, divertirsi e stare insieme, condividendo i valori di appartenenza alla propria comunità.

La tre giorni chiamata “Sagra del cotechino”, perché i piatti che deliziano i partecipanti sono principalmente a base di questa gustosa pietanza, inizia venerdì 23 con la musica di Sara e Valentina, prosegue sabato con Sgabanaza e Veris Giannetti e domenica, dopo il pranzo, la chiusura della festa.

Nei tre giorni sono organizzate delle sottoscrizioni il cui ricavato va a sostegno della scuola calcio dei bambini della “Associazione sportiva AC Del Duca Calcio”.

Un’iniziativa che crea un forte legame nella comunità, rendendo vivi i rapporti fra le persone. Il coinvolgimento delle associazioni e realtà del territorio, è il modo migliore per far crescere la cultura della solidarietà, dell’amicizia e della socialità.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dalle diverse associazioni, società e realtà presenti nel territorio di Pisignano, Cannuzzo e Castiglione, con il coordinamento dell’A.C. Del Duca Calcio e gode del patrocinio del Comune di Cervia.