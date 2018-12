Festa a Villa San Martino di Lugo con Babbo Natale, carne alla brace, regali e vin brulé

Festa a Villa San Martino di Lugo lunedì dalle 15. Al Mutuo Soccorso saranno proposti per tutto il pomeriggio canti natalizi del coro della scuola materna locale, oltre a carne alla brace, regali e vin brulé. Non solo, al Mutuo soccorso sarà presente anche Babbo Natale, che intratterrà i bambini per tutto il pomeriggio. L’iniziativa è organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso con il patrocinio del Comune di Lugo.