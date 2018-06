Festa Paesana con musica, basket, cavalli e gastronomia romagnola

Il Comitato Cittadino di Borgo Montone con il patrocinio del Comune di Ravenna/Assessorato al Decentramento organizza la 21ª Festa Paesana di Borgo Montone (Ravenna) che si svolge nei giorni 8-9-10 giugno presso i giardini Teresa di Calcutta, Jone Fenati Gentile e le aree verdi di via Sebino e via Trasimeno.

Il programma

Venerdì 8 dalle ore 15:00: giochi e animazione con il duo La Pina e Gulliver, festa di fine anno della scuola materna Fusconi, cena delle scuole materna Fusconi e primaria Mesini e serata con musica e divertimento ancora con La Pina e Gulliver.

Sabato 9 dalle ore 16:00: mercatino dei bimbi e giochi nel verde, inaugurazione del nuovo campo da basket con esibizione dei ragazzi di Basket Ravenna, a cavallo con la Scuderia del Borgo e, alle ore 21.30, musica con i Melardot.

Domenica 10 dalle ore 11:30: SS. Messa officiata da Don Paolo della parrocchia del Torrione, pranzo con menù romagnolo, calcetto per tutti, mercatino dei bimbi, esibizione di ginnastica ritmica con Rhythmic Ravenna, passeggiata in bici, nei parchi e lungo il fiume e, alle ore 21:00, esibizione dei ballerini del gruppo folk Alla Casadei del Maestro Bruno Malpassi. A chiudere la serata e la festa la tradizionale estrazione della lotteria di beneficenza.

In tutte le tre giornate rimarrà aperto lo stand gastronomico romagnolo, il venerdì a partire dalle ore 21:00.

L’ingresso alla festa, dotata di ampio parcheggio auto, è gratuito.

Informazioni più dettagliate sono disponibili visitando il sito www.borgomontone.it.