Tiro alla fune e altri giochi alla Festa di Primavera

Domenica 6 maggio si tiene la tradizionale festa di Primavera a Carraie per bambini dai 0 ai 100 anni.

In programma Caccia al Tesoro, spettacoli degli alunni della scuola di San Pietro in Campiano, Camminata di gruppo, Giochi per bambini e adulti, Truccabimbi, 1° Torneo Tira alla Fune Ville Unite, Mercatino dei bambini, e altro ancora.

Appuntamento dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

