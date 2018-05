La festa provinciale del minibasket: oltre 200 cestisti in gara

Domenica 13 maggio, presso il Centro Sportivo 3 Ville di San Pietro in Campiano, si ritrovano oltre 200 mini-cestisti per la Festa Provinciale del Minibasket.

Per il terzo anno consecutivo la società organizzatrice, A.P.D. E Cruseri ad Sa' Pir, mette a disposizione il proprio impianto per questa manifestazione che, di fatto, è l'atto conclusivo della stagione sportiva 2017-18 per i piccoli amanti della palla a spicchi.

L'evento inizia alle 10 di mattina e prosegue fino al pomeriggio alle 18.00: la mattinata è dedicata ai giovanissimi per giochi, staffette, partitelle e premiazioni; dopo pranzo, invece, si disputano tornei di 3 vs 3 per le categorie U16 ed U18. L'introduzione dei tornei 3vs3 giovanili è la vera novità di questa edizione.

Presente un rifornito stand gastronomico (cappelletti, piadine, affettati) e dj set in un'ambientazione accogliente e comoda per tutta la famiglia.

(in caso di maltempo la festa sarà rinviata al 20 maggio).