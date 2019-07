In alto i boccali, torna BirraVezzanen con specialità romagnole e tedesche

Come ogni anno, nella 3^ settimana di luglio, dal 17 al 20, tona BirraVezzanen, la festa della birra di Villa Vezzano (Brisighella) organizzata dall’associazione “I Luppoli”.

Non mancano l’ottima cucina romagnol-tedesca e la fantastica birra Haker-Pshorr sempre fresca, la coinvolgente animazione con i balli sfrenati, animazione per bambini tutte le sere dalle 19.30.

In più la doppia notte bionda del venerdì e sabato per far festa fino a tarda notte, e il Birrabus (navetta gratuita da e per Riolo Terme e Castel Bolognese) attiva TUTTE le serate dalle ore 19 fino a chiusura.

Musica: mercoledì 17 Noma Bamba Band – Tributo Italiano - Elemento90;

giovedì 18 Judy Testa Band - Il Diavolo e l’Acqua Santa – Supernovanta Party Band;

venerdì 19 Swingolfato – ABCD Band – Antani Project;

sabato 20 The Hangoover - Spingi Gonzales – Cindy and rock history.