Festa sotto l'albero, fra canti e biscotti

Bizzuno celebra il Natale. Lunedì 24 dicembre alle 17 in via Sentiero 2/1, si fa festa sotto l’albero di Natale illuminato: canti natalizi, Babbo Natale per i bambini, nonché tè e biscotti offerti dall’associazione Bizzuno Insieme.

Alle 22.30 santa messa e a seguire vin brulè e panettone offerti dalla Parrocchia.

Il ricavato delle due iniziative sarà destinato all’acquisto di tecnologia per il centro socioriabilitativo “Galassia” di Fusignano.