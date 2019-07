Festa de l’Unità a Massa Lombarda: ballerini, musica rock e Pastasciutta antifascista

Da sabato 20 luglio a lunedì 29 luglio torna la Festa Comunale de l’Unità di Massa Lombarda.

Una Festa in continuo rinnovamento che sperimenta alcune novità frutto della freschezza e dell’entusiasmo di decine di volontari che mettono a servizio della comunità le loro capacità, il loro lavoro, il loro tempo.

In programma un nutrito calendario di iniziative per divertirsi, senza dimenticare il buon cibo e le attrazioni, come la pesca e la tombola.

Quest’anno inoltre la festa offre una serata aggiuntiva, il 25 luglio, dedicata all’antifascismo, organizzata da Anpi sez. Massa Lombarda e Sant’Agata e Libera Ravenna in collaborazione con Libera e il Partito Democratico di Massa Lombarda.

Programma

Sabato 20 Luglio: Arena spettacoli: Orchestra “La Storia di Romagna”, con il patrocinio del Club Casadei; Piano Bar: Boogie-woogie e rock’n roll con Dj Sauro;

Domenica 21 Luglio: Arena spettacoli: spettacolo comico "La cellulite è per sempre" della compagnia del Teatro Stabile di Mordano; Piano Bar: Renato Tabarroni in concerto;

Lunedì 22 luglio: Arena spettacoli: Ballerini Milleluci; Piano Bar: Cristian Giacomoni e Cristina Molteni; a inizio serata gara podistica.

Giovedì 25 luglio: Dalle 19:00 “Pastasciutta antifascista” organizzata da Anpi. Per questa serata è necessaria la prenotazione al: 3475776091 o al 3384792640;

Venerdì 26 luglio: Arena spettacoli: Orchestra Roberta Cappelletti; Piano Bar: Renato Tabarroni;

Sabato 27 luglio: Arena spettacoli: The Cadillac in concerto; Piano Bar: Caiman Banda Latina;

Domenica 28 luglio: Arena spettacoli:Veronica Ricci & Jastin Visani; Piano Bar: Rosi Forte;

Lunedì 29 luglio: Arena spettacoli:Roger&Group; Piano Bar: Renato Ricci; A seguire dalle 23:00 circa grande spettacolo pirotecnico.