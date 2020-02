Carnevale 2020: dal mare all'entroterra, tutte le feste e le sfilate del Ravennate

A febbraio si accende la magia del Carnevale. Come ogni anno carri allegorici, maschere, stelle filanti e coriandoli impazziranno a Ravenna e in provincia portando divertimento ed emozioni a volontà.

Questa festa popolare, amata dai grandi e dai bambini, deriva dal latino "carnem levare" che significa letteralmente “privarsi della carne”. La tradizionale festa di Carnevale nasce infatti dall'ultimo giorno di banchetto che anticipava il periodo di Quaresima, insomma quel celebre “martedì grasso” che precede il “mercoledì delle ceneri”. Insomma, in questo senso Carnevale rappresenta un ultimo giorno di gioia e libertà fino al momento della Pasqua.

Tutte le feste di Carnevale in provincia di Ravenna

Domenica 16 febbraio si aprono le grandi feste di Carnevale nel Ravennate. E si comincia proprio nel centro di Ravenna con il celebre Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna che abbraccia la città in un tripudio di musica e colori: i carri delle parrocchie sfilano da via di Roma e attorno ai Giardini Pubblici portando festa e allegria.

Maschere, colori e sorprese però attendono il pubblico anche al Carnevale di Santerno e alla festa di Carnevale in programma alla tensostruttura di Savio.

Si torna a far festa a partire dal 23 febbraio. Stavolta il Carnevale dei Ragazzi arriva tra a Lido Adriano, portando gioia, musica e coriandoli nella località di mare. Doppio appuntamento, domenica 23 e martedì 25 febbraio, con il Carnevale dei Ragazzi di Granarolo Faentino, appuntamento sempre molto atteso da grandi e piccini. Domenica 23, martedì 24 e mercoledì 26 febbraio triplice appuntamento a Cervia e Pinarella con il Carnevale delle scuole e altre feste in costume.

L'aria festosa di Carnevale si respira anche a marzo, e precisamente domenica 1 marzo con la Festa di Carnevale al Mare organizzata a Lido di Savio dove ci sono maschere, giochi e tante buone cose da mangiare.