Ritmo ed energia sul palco con Stewart Copeland dei Police

Ravenna Festival entra nel vivo con un weekend in compagnia di alcuni degli artisti più rinomati. Sabato 29 giugno, ore 21:00, giunge al Pala De Andrè un gigante delle percussioni: Stewart Copeland. Inseime a lui l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Troy Miller.

Quando Stewart Copeland suonava dal vivo con i Police spesso il pubblico si chiedeva come quel ragazzo biondo dietro la batteria riuscisse a gestire ritmi allo stesso tempo così folli e così perfetti. Quarant’anni dopo l’energia è sempre la stessa e la tecnica, se possibile, ancora più affinata, come si scoprirà in questo progetto orchestrale ipercinetico che ripercorre i momenti salienti della leggendaria carriera musicale di Copeland, prima come rockstar poi come acclamato compositore cinematografico (da Rumble Fish di Francis Ford Coppola a Wall Street di Oliver Stone, tra i tanti), così come nei vari mondi dell’opera, del balletto e della musica contemporanea. Una serata pulsante di note memorabili, da brani della sua band storica – riarrangiati per orchestra – alle sue colonne sonore più famose.

Biglietti da 12 a 54 euro.