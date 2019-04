Emozioni e colori sul mare con il Festival Internazionale dell’Aquilone

Dal 20 aprile al 1° maggio si riempiono di colori la spiaggia di Pinarella e il centro di Cervia con il 39° Festival Internazionale dell’Aquilone.

Un festival che da sempre coniuga mare e cielo, colori e magia, oltre a tanta allegria per persone di tutte le età.

Sono più di 200 gli artisti del vento che partecipano a questa edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone e provengono da 42 paesi.

Tra le partecipazioni più importanti si segnalano la presenza di Connor Doran, star di America’s Got Talent, George Peters e Melanie Walker. Partecipa anche la Città di Hanoi (Vietnam), ospite d’onore della 39^ edizione del Festival, che prende parte alla festa con il corpo di ballo e l’ensemble di musica tradizionale diretto dall’artista Nguyen Thuy Mui, direttrice del Teatro di Cheo, e il team di aquilonisti del Vietnam Kite Heritage Conservation Centre.

Le location

Oltre alla spiaggia di Pinarella, dove viene ospitato il Villaggio del festival, la kermesse organizzata dall'associazione Artevento interessa anche il Magazzino del Sale di Cervia e il Parco Poesia Pascoli a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli.

A pochi passi dalla spiaggia di Pinarella sorge dal 23 aprile al 1° maggio Il Paese degli Aquiloni, dove viene ospitato un colorato tendone da circo e l’area ristoro del Dopofestival. Qui il divertimento continua con due spettacoli del Circo Paniko.

Un festival per Ray

Il 39° Festival Internazionale dell’Aquilone è dedicato a Ray Bethell, leggenda del Multiple Kite Flying, e amatissimo protagonista del festival cervese. Osannato come un vero mito dal pubblico che l’ha visto esibirsi dal 2001 sulla spiaggia di Cervia, Ray è scomparso nella sua Vancouver (Canada) il 18 dicembre 2018 all’età di 90 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità mondiale degli aquilonisti e nel cuore dei suoi fan.

A Ray Bethell viene dedicata una serata speciale ambientata in Piazza Garibaldi a Cervia ed intitolata Romancing the Wind, in programma il 21 aprile.

Il programma completo lo si può trovare sul sito del Festival dell'aquilone.