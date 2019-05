Festival Crossroads, Adam Ben Ezra in concerto

Quasi alla fine del suo lungo percorso iniziato in febbraio, Crossroads, il festival itinerante organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, arriva per la sua prima e unica data a Bagnacavallo. Martedì 4 giugno il Chiostro Complesso di San Francesco ospiterà alle ore 21 il concerto in solo del multistrumentista israeliano Adam Ben Ezra: un fenomeno di immaginazione e virtuosismo al contrabbasso (che è il suo principale strumento) ma anche al pianoforte, la voce, il flauto, il clarinetto e la flamenco tap dance. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bagnacavallo e l’Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo. Biglietti: intero euro 15, ridotto 12.

Adam Ben Ezra, nato a Tel Aviv nel 1982, è partito dal violino, è passato alla chitarra, ha poi imbracciato il basso elettrico, arrivando infine al contrabbasso, che è diventato il suo strumento d’elezione (anche se si cimenta pure con pianoforte, fiati, percussioni ed effetti). Fondendo elementi classici, musica araba, flamenco, jazz e rock, Adam Ben Ezra ha creato uno stile decisamente unico, in cui l’utilizzo percussivo del corpo dello strumento è altrettanto importante del pizzicato. Il tutto praticamente da autodidatta. La componente visiva del gesto esecutivo diventa a sua volta protagonista, come si percepisce chiaramente dai video che carica sul suo canale YouTube: roba da dieci milioni di visualizzazioni. Il brano Can’t Stop Running è un vero hit online, ma non meno appariscenti sono le sue riletture di temi musicali televisivi, come quello di Dexter: le soluzioni tecniche sono ardite e sorprendenti, i risultati musicali visionari.

Oltre alla sua attività solistica, ha condiviso il palco con Noa, Pat Metheny, Richard Bona, Mike Stern, Victor Wooten.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656,

e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it - www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite:

Chiostro Complesso di San Francesco, Via Cadorna 10, tel. 0545 1770715.

Biglietteria serale dalle ore 19:30.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.