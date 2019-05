Festival del cinema per le scuole, gran finale a Milano Marittima

Il cinema arriva tra i banchi di scuola, non più solo come momento di svago, alternativo alle lezioni o come supporto per immagini ad altre materie. Con l’attuazione della legge 107 del 2015 e con il Piano Nazionale Cinema per la Scuola, il linguaggio cinematografico, la storia e l’estetica del cinema, la produzione di documentari, cortometraggi o mediometraggi entrano a pieno titolo nel Piano dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado.



L’Istituto Comprensivo Cervia 2, essendosi aggiudicato il progetto Cine Scuola Lab A3 “CineAttivaMente”, cofinanziato dal MIUR e dal MIBAC, in continuità con gli anni precedenti, ha potuto proseguire e ampliare le diverse attività legate all’utilizzo del Cinema come mediatore didattico- educativo, permettendo il consolidamento degli aspetti formativi, applicativi, operativi, oltreché il coinvolgimento di un numero maggiore di docenti e alunni. Durante l’anno scolastico gli studenti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, hanno assistito alla proiezione di film suddivisi nelle diverse categorie, esprimendo poi il loro voto. Mercoledì 29 maggio presso l’Hotel Gallia di Milano Marittima avrà luogo l’evento finale: il Festival del Cinema per ragazzi”. Una vera e propria cerimonia da “Oscar” in cui gli alunni vedranno premiati i film che sono risultati vincitori.