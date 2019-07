“Una città in giallo”: il Festival GialloLuna NeroNotte apre le porte agli editori indipendenti

Dal 2003 Ravenna ospita il festival letterario di genere “GialloLuna NeroNotte” che, per l’edizione 2019, si arricchisce di una fiera dedicata agli editori indipendenti di gialli, thriller, noir e spionaggio, con la possibilità di spaziare nell’horror.

Dall’11 al 13 ottobre, al Palazzo dei Congressi (Largo Firenze, 1) saranno allestiti stand per gli editori, che potranno concordare con l’organizzazione del festival la presentazione di propri autori. Il calendario si incrocerà così con gli eventi organizzati dal festival GialloLuna NeroNotte.

L’editore che volesse partecipare, ma non può spostarsi dalla propria città, potrà usufruire di un servizio messo a disposizione dalla libreria di riferimento del festival (Liberamente Libri, di Matteo Diversi, viale Leon Battista Alberti, 38 – tel.: 0544 2013112 - 48124 Ravenna): potranno inviare i volumi (massimo 15 titoli) direttamente alla libreria, senza passare dalla distribuzione e sarà cura della libreria e dell’organizzazione promuoverli. Ogni spazio avrà un allacciamento all’energia elettrica. L’illuminazione è complessiva. È garantito un servizio di sorveglianza.

Le prenotazioni che arriveranno entro la fine di luglio garantiranno all’editore la presenza di un proprio spazio nel catalogo della manifestazione, oltre che nel materiale promozionale dell’evento.

Le iscrizioni dovranno arrivare via email a gialloluna@racine.ra.it. Per modalità e costi di partecipazione, si può consultare il sito del festival.

“Una città in giallo” costituirà il nucleo centrale dell’edizione 2019 di “GialloLuna NeroNotte”, che prevede una serie di anticipazioni, proposti in libreria e in altri spazi della città; un seguito, fino al 3 novembre, in collaborazione con il Ravenna Nightmare Film Festival e una serie di appuntamenti invernali proposti insieme al Centro Relazioni Culturali del Comune per l’intero arco dell’inverno.