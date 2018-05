Dal 25 al 27 maggio è in programma il Festival internazionale di musica popolare e teatro d’improvvisazione al campo sportivo di Classe.

Programma



Venerdì 25 maggio:

ore 17 presentazione e inizio festival

ore 17 - 18 stage per i bambini: musica e Imprò

ore 18 - 21 Imprò torneo 5 nazioni (Italia, Belgio, Francia, Svizzera, Lussemburgo)

ore 21,30 Jazzabanna in concerto

Sabato 26 maggio:

ore 10 - 12 stage di danza con Piero Balsamo e Jazzabanna

ore 16 - 18 stage di bal folk / bal trad con il gruppo ospite francese Le bal de l'éphémère

ore 18 - 21 Imprò torneo 5 nazioni (Italia, Belgio, Francia, Svizzera, Lussemburgo)

ore 21,30 Le bal de l'éphémère concerto di bal folk / bal trad francese



Domenica 27 maggio:

ore 12 - 14 pic nic conviviale e jam session musicale.

I partecipanti sono tutti invitati a compartire la propria arte: musica, cibo, teatro, danza.

ore 16 - 18 stage di percussioni iberiche con i Brigan

ore 18 - 21 Imprò torneo 5 nazioni (Italia, Belgio, Francia, Svizzera, Lussemburgo)

ore 21,30 Brigan concerto a ballo



Il progetto nasce dall’incontro tra due associazioni del territorio ravennate, l’Associazione di improvvisazione teatrale LEdI - Légion Étrangère d'Impro e l’associazione culturale Amici della Tammorra, attive nella promozione culturale e sociale in tutto il territorio.

Queste due associazioni condividono i temi di quello che comporta la divulgazione delle due arti che utilizzano, teatro e musica, e sono impegnate da diversi anni nell’organizzazione di spettacoli e attività (concerti, stage, conferenze ad alto livello culturale nell’ambito della tradizione popola-re) che hanno come scopo, quello dell’incontro fra persone per stare meglio insieme.

Promozione del “benessere”, inteso come benessere mentale e sociale; è la nostra parola d’ordine: lavorare sulle emozioni e sulle relazioni per la promozione della partecipazione attiva.

Il termine compartire definisce bene il concetto che sviluppiamo da diversi anni: ognuno è allo stesso livello e ognuno può insegnare agli altri, ogni persona si sente coinvolta nel nostro modo di agire che sia teatro o musica popolare/tradizionale.

Lo scopo è quello di apprendere come e perché insieme si stia meglio che da soli e come questo “stare insieme”, nel rispetto delle norme civiche, sia un mezzo per stare meglio quotidianamente.