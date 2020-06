La voce di Ivano Marescotti per rendere omaggio a Tonino Guerra

Lunedì 22 giugno, ore 21.30, Ravenna Festival sbarca a Milano Marittima, allo Stadio dei Pini, e a inaugurare questa nuova location è Ivano Marescotti protagonista di un omaggio a Tonino Guerra, con Paolo Damiani al contrabbasso e live electronics.

Un omaggio ai cento anni di Tonino Guerra inaugura Per l'alto sale, vero e proprio festival nel festival, tutto cervese, che unisce le parole dei grandi protagonisti del dibattito culturale del nostro paese alla musica di artisti di calibro internazionale. Prendendo il nome dalla voce dialettale treb, con cui si indicano le riunioni serali dei contadini nelle stalle in cui la voce, sotto forma di narrazione o giochi verbali, faceva da protagonista, il Trebbo Poetico è stato ideato per la prima volta in un campeggio di Milano Marittima da Walter Della Monica e Antonio Comello e, tra il 1956 e il 1960, ha portato giganti della letteratura italiana, come Ungaretti o Montale, a incontrare prima il pubblico di Cervia poi quello di numerose altre città italiane.

Dunque, per tornare a quella tradizione, non poteva esserci interprete più significativo di Ivano Marescotti: noto anche per il sodalizio con Raffaello Baldini, di cui ha interpretato l’opera poetica e teatrale, l’attore ha tradotto nel proprio dialetto, quello di Villanova di Bagnacavallo, anche numerose poesie di Tonino Guerra, con l’approvazione dell’autore stesso – del resto non può sfuggire la consuetudine di entrambi con il mondo poetico ma anche con quello del cinema. I testi dalle raccolte Il miele, Il viaggio e I bu, risuonano dalla voce di Marescotti insieme al contrabbasso e al live electronics di Paolo Damiani, in un inedito sound di parola arcaica e modernità musicale.

Posto unico numerato € 10, under 18 € 5