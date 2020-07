Festival Naturae: escursioni, concerti e incontri per scoprire la biodiversità del territorio

Dopo gli eventi inaugurali la tredicesima edizione del Festival Naturae è pronta a entrare nel vivo con una serie di appuntamenti in programma fra luglio e agosto.

Si snoda così un calendario fitto di appuntamenti che avranno luogo a Lido di Classe, da sempre luogo centrale del festival, ma anche in altre località ravennati. Concerti, escursioni, letture dantesche, incontri d'arte ma anche la messa a dimora di nuovi alberi e uscite guidate da esperti di natura e biodiversità.

Programma

Lunedì 13 luglio. Ore 17.30. Virus e biodiversità. 4 passi nella Riserva Naturale Statale e duna costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano con il Ten. Col. Giovanni Nobili, Reparto Carabinieri Biodiversità, Punta Marina. Ritrovo e partenza Area Verde Cinema Arena del Sole. Prenotazione obbligatoria 3403553816

Giovedì 16 luglio. Ore 8.30. Il Villaggio delle Cicogne. In bicicletta attraverso la pineta con breve sosta e letture dantesche con Angelo Gasperoni. Possibilità di “un pranzo al volo” su prenotazione presso il Villaggio. Ritrovo e partenza Area Verde Cinema Arena del Sole. Prenotazione obbligatoria 3384335925

Lunedì 20 luglio. Ore 8.00. Piantiamo un albero. Ritrovo c/o Area Sgambamento Cani, Via Pinta, Lido di Classe. In collaborazione con il Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna. A tutti i volontari che vorranno partecipare è richiesto di portare un litro d’acqua per la messa a dimora delle piante. Info 3804263925

Giovedì 23 luglio. Ore 8.30. Dalle saline alle terre bonificate: in bicicletta da Lido di Classe alle Saline di Cervia poi Tantlò fino alla Pieve di S. Stefano a Pisignano, infine a Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna. Rientro previsto ore 13.00. Ritrovo e partenza Area Verde Cinema Arena del Sole. Prenotazione obbligatoria 3384335925

Giovedì 30 luglio. Ore 18.00 Variazioni, Fantasie e Rimembranze d’opera con Yury Ciccarese: flauto, Federica Tomassini: arpa. Cinema Arena del Sole. Info 3804263925

Venerdì 31 luglio. Ore 18.00 “Il mito dell’Andalusia tra infanzia e paesaggio: Platero Y Yo, un’elegia per immagini”. Appuntamento letterario al Festival Naturae: l’opera del poeta spagnolo Juan Ramón Jiménez, raccontata per immagini epifaniche dall’artista iberico Juan Bernabeu nella preziosa veste editoriale di Else Edizioni. Andrea Montanari intervista l’autore. Parteciperanno all’evento anche l’artista Davide Reviati e l’editore con le serigrafie dell’opera. Info 3403553816

Domenica 2 agosto. Ore 18.00 “Belle nuit, ô nuit d'amour” con Vera Della Scala: soprano, Elisa Gentili: mezzo soprano, Roberto Gentili: basso baritono, Lorenzo Lucchi: pianoforte. Cinema Arena del Sole. Info 380 426 3925

Lunedì 3 agosto. Ore 5.00. "O tu aurora portami la luce": il risveglio della pineta. Escursione a piedi nella Riserva Naturale Statale e duna costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano con Paolo Benini, Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina. Ritrovo e partenza Area Verde Cinema Arena del Sole. Prenotazione obbligatoria 3403553816

Giovedì 6 agosto. Ore 8.30. In bicicletta nelle terre selvagge: Cubo Magico - Pineta di Classe - Torraccia - Foce Bevano. Rientro previsto ore 13.00. Ritrovo e partenza Area Verde Cinema Arena del Sole. Prenotazione obbligatoria 3384335925

Giovedì 13 agosto. Ore 8.30. Il Villaggio delle Cicogne. In bicicletta attraverso la pineta con breve sosta e letture dantesche con Angelo Gasperoni. Possibilità di “un pranzo al volo” su prenotazione presso il Villaggio.

Ritrovo e partenza Area Verde Cinema Arena del Sole. Prenotazione obbligatoria 3384335925

Lunedì 24 agosto. Ore 17.30. Virus e piante in movimento. 4 passi nella Riserva Naturale Statale e duna costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano con il Ten. Col. Giovanni Nobili, Reparto Carabinieri Biodiversità, Punta Marina. Ritrovo e partenza Area Verde Cinema Arena del Sole. Prenotazione obbligatoria 3403553816