Festival Premiere: serata da paura con "It capitolo 2"

Continuano al multisala CinemaCity di Ravenna le Festival Premiere, il ciclo di prime visioni di film d’autore, in lingua originale con sottotitoli in italiano, targate Ravenna Nightmare Film Fest.

In attesa dell'appuntamento ufficiale ad ottobre, il Ravenna Nightmare Film Fest (dal 30 ottobre al 3 novembre) presenta in anteprima, giovedì 5 settembre alle ore 21:00, It Capitolo 2, l'ultimo film di Andrés Muschietti, in un’esclusiva proiezione serale a soli 6€.

It Capitolo 2 è il sequel del film campione di incassi del 2017 It, sempre diretto dal regista Andrés Muschietti, che ha deciso di dividere in due film diversi le due linee temporali che compongono il monumentale romanzo di Stephen King. Ridefinendo e trascendendo il genere horror, It è diventato uno dei franchise con i più alti incassi di sempre.

27 anni dopo gli eventi narrati nel primo capitolo, Mike (Isaiah Mustafa), richiama i membri del Losers' Club a Derry, convinto che il malvagio Pennywise( Bill Skarsgård) sia tornato. Increduli, Bill (James McAvoy), Richie (Bill Harder), Eddie (James Ransone), Ben (Jay Ryan) e Beverly (Jessica Chastain) rispondono alla chiamata e si precipitano a Derry. Ma molte cose sono cambiate: il passato è ormai un lontano ricordo e l'alchimia che il gruppo aveva è andata perduta, mentre Pennywise è ancora più forte. Riusciranno a recuperare il legame con la loro infanzia o diventeranno vittime delle loro paure più profonde?

Ingresso 6 euro.

Chi conserva il biglietto della proiezione, potrà ottenere un ingresso omaggio durante le giornate in cui si svolgerà il Festival.