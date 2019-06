Concerti, mostre e spettacoli con il Festival della Romagna

Il Festival della Romagna 2019 torna a Cervia per una grande sesta edizione. Mostre, musica, spettacoli, performance e celebri Romagnoli protagonisti dei sei giorni dedicati alla storia e alla cultura della nostra Romagna, dal 19 al 23 giugno.

Punto fermo, come ogni anno, le mostre ospitate presso i ‘Magazzini del Sale’ dove potremo trovare dalle esposizioni storiche, a quelle di giovani artisti. Tra Piazza Garibaldi e la Torre San Michele si svolgeranno invece incontri dedicati alle Storie di Romagna e ai personaggi del nostro territorio. Ma il Festival non dimentica i bambini, infatti presso i Magazzini del Sale potremo trovare laboratori per i bambini e anche le ‘Dimostrazioni di Stampa su Tela’, tipica di questa terra.

“Sono felice che Cervia sia, anche quest’anno, sede del Festival della Romagna. La consapevolezza delle proprie origini non è scontata, trasmettere e dare risalto a saperi e memorie ha un valore didattico-divulgativo, ma è anche attrattivo”.ha dichiarato il Sindaco di Cervia Massimo Medri.

Programma

19 giugno

Alle 20.30 cerimonia d'inaugurazione ai Magazzini del Sale alla presenza delle autorità e di un ospite d’eccezione: il cantautore Alberto Bertoli che incontra il pubblico e viene insignito del Premio Romagna sez. Musica.

Alle 21.30 Musica e performance dei musicisti ed artisti del Liceo Musicale di Forlì.

20 giugno

Alla Torre San Michele alle 21,00 Cervia storia di mare… Un mare di storie. Le multicolori “vele al terzo” della storica marineria cervese: funzioni, tecniche tradizionali di costruzione, simbologia e il legame con le famiglie dei pescatori. Il percorso di recupero ed esposizione di modelli di vele storiche. Relatore Giuseppe Zannini. Introduzione storica di Renato Lombardi. Esibizione dei Trapozal, i canterini e musicanti del Circolo Pescatori La Pantofla.

Consegna Premio Romagna sez. Tradizioni all’ Associazione Culturale Circolo Pescatori di Cervia “La Pantofla” ritira il Presidente Silvano Rovida.

In Piazza Garibaldi, ore 21,30 Serata in allegria con Gabriele Zelli, cultore di storia locale, racconterà aneddoti divertenti sulla Romagna e i romagnoli.

Segue musica live con il Trio Iftode e la consegna del Premio Romagna sez. Territorio a Gabriele Zelli.

In Piazzetta Pisacane dalle 21.00 c'è la Piazzetta dei Bambini.

21 giugno

Festa della Musica nel centro storico.

Ai Magazzini del Sale ore 21,00 Tutti per uno-uno per tutti", gli autori e gli illustratori romagnoli si

riuniscono davanti ai Magazzini del Sale.

Alla Torre san Michele Ore 21.15 LA ROMAGNA NEL MONDO Incontro e consegna del Premio Romagna sez. Romagnoli nel Mondo: SIMONE ZANCHINI fisarmonicista, GLADYS ROSSI soprano, GIANFRANCO GORI regista e scrittore, Conduce PIETRO CARUSO giornalista. A seguire performance del poeta dialettale FRANCESCO GOBBI

22 giugno

In Piazza Garibaldi, ore 21,30 - Serata speciale dedicata ai 50 anni di attività musicale dell’ORCHESTRA GALBUCCI con la presenza di ospiti e intermezzi sulla storia dell’orchestra.

Consegna Premio ROMAGNA_SEZ. MUusica a Mirka e Mario Galbucci

Ospiti LA COMPAGNIA d’ARTE E SPETTACOLO CESENA DANZE

Alla Torre San Michele Ore 21.15 PREMIO ROMAGNA _ sez. SOCIETA’ al MARIA CECILIA HOSPITAL di COTIGNOLA ritira il dottor Alberto Tripodi

Ore 21.30 Incontro “IDENTITA’ DEI VINI DI ROMAGNA” con FRANCO ALBERTINI Primo Tribuno del Tribunato di Romagna – FILIBERTO MAZZANTI* Presidente della Strada della Romagna e Direttore Consorzio Vini di Romagna - LETIZIA MAGNANI giornalista

In Piazzale Ascione Ore 21.15 “STEREOTIPI E UTOPIE IN ROMAGNA” a cura della RIVISTA ROMAGNA ARTE E STORIA

Coordina: FERRUCCIO FARINA Direttore responsabile rivista Romagna Arte e Storia Intervengono: GIORDANO CONTI Presidente Artusiana - Insegnante universitario, TONINO BERNABÈ - Presidente Romagna acque, PIERO LEONI - Esperto strategie e turismo.

23 giugno

In Piazza GaribaldiOre 21,30 - LA ROMAGNA SOUL - Spettacolo musicale ed interventi di SGABANAZA, VERIS GIANNETTI, ALICE E SAURO. Segue la consegna del PREMIO ROMAGNA_sez. CULTURA a CRISTIANO CAVINA.

Alla Torre San Michele Ore 21,00 - Consegna del PREMIO ROMAGNA a Flaminio Balestra per la Fondazione Tito Balestra nel 30° anno dalla fondazione

Ore 21,15 - Incontro con CRISTIANO CAVINA autore di “80 rose .. mezz’ora” candidato al Premio Strega . Ed. Marcos Y Marcos. Intervengono MASSIMO MEDRI – Sindaco di Cervia, ANDREA CORSINI – Assessore regionale Turismo, DANIELE BARONIO – Coordinatore e Direttore artistico Festival della Romagna. Coordina PIETRO CARUSO - giornalista.