Concerti, premi e sorprese al Festival del Volontariato

Il Festival del Volontariato di Bagnacavallo giunge alla quinta edizione. L’iniziativa, in programma sabato 31 agosto dalle 17.30 in piazza della Libertà, è pensata come momento di incontro fra il mondo del volontariato e la città con spazi informativi, divulgativi e ludici.

Le associazioni partecipanti, coordinate dalla Pro Loco, presentano le loro attività e propongono esibizioni, laboratori e animazioni; funziona inoltre uno stand gastronomico. Alla festa in piazza di sabato 31 agosto segue, domenica 1 settembre alle 12.30, un pranzo per tutti presso il circolo Frassati.

L’inaugurazione ufficiale del Festival del Volontariato è fissata per le 20 di sabato 31 agosto, ma gli stand delle associazioni apriranno già alle 17.30. Alle 18 saranno inaugurate due mostre curate e realizzate dalla Pro Loco di Pollutri, comune amico di Bagnacavallo: Con gli occhi e con il cuore presso la sala di Palazzo Vecchio e Chi va per mare, il mare se lo prende nell’atrio del Palazzo comunale. Ci sarà poi uno Spazio Bimbi, che dalle 18.30 proporrà giochi, bolle di sapone e palloncini.

All’inaugurazione ufficiale seguirà, alle 20.15, la consegna delle borse di studio da parte dell’Auser ai cinque studenti più meritevoli dell’istituto comprensivo Berti di Bagnacavallo.

Alle 21 salirà sul palco il cantautore Michele Fenati, per un concerto ispirato alle canzoni d’autore degli anni Settanta e Ottanta.

Durante il pomeriggio e la serata si svolgeranno inoltre vari laboratori: robotica con il Maker Station Fablab Bassa Romagna, gospel con il coro The Colours of Freedom, attività sensoriali dedicate al cibo buono pulito e giusto con Slow Food Godo e Bassa Romagna e musica con l’associazione Doremi. L’associazione Comunicando curerà un piccolo angolo ristoro con tisane e biscottini e ci saranno punti informativi della Pro Loco, dell’associazione Coordinamento per la pace, dell’Università degli adulti di Lugo e dell’associazione Amici di San Potito.

Dalle 19 sarà attivo lo stand gastronomico con la possibilità di asporto.

Il Festival si conclude domenica 1 settembre alle 12.30, con un pranzo all’ex Circolo Frassati (è gradita la prenotazione al numero 338 8025307).

Il ricavato del Festival, dedotte le spese, verrà devoluto a iniziative di interesse per la comunità. In caso di maltempo le attività previste per sabato saranno rinviate a domenica 1 settembre.