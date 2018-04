Fiabe e filastrocche a merenda

Il Centro per bimbi Mary Poppins, in via Bramante 85 a Ravenna, apre la sede al pubblico con due giornate a ingresso gratuito per genitori e bimbi di età compresa tra i 0 e i 3 anni.

Fiabe a merenda, a cura della psicologa Saula Cicarilli, è il tema delle due giornate, il 16 e il 27 aprile, dalle 17 alle 18.30, durante le quali verranno narrate fiabe classiche e filastrocche popolari e offerte tisane e merende. E’ necessaria la prenotazione chiamando 3478863387 (Donatella).

Le fiabe parlano ai bambini di paesaggi onirici e avventurosi capaci di risvegliare emozioni e sostenere l’interesse e le capacità di ascolto.