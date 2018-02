Fiabe moderne: "Ho un lupo nella pancia"

Domenica 4 febbraio, ore 16, va in scena al Teatro Rossini di Lugo "Ho un lupo nella pancia"di Valeria Raimondi e Enrico Castellani, con Carlo Presotto, Matteo Balbo e Pierangelo Bordignon.

Una fiaba moderna – firmata BabiloniaTeatri - che porta all'estremo e oltre il limite del verosimile, atteggiamenti, situazioni e tensioni proprie della relazione col cibo per arrivare a trattare metaforicamente di questioni che ci riguardano da vicino. La storia di Bianco – un bambino come tanti se non per il fatto che non mangia mai - si fa così archetipo del bisogno di ogni bambino di trovare nel cibo non solo la possibilità di nutrirsi, ma un'occasione per ricevere cura e attenzione: amore. L'impianto scenico dell’allestimento ricrea i luoghi di una quotidianità familiare al cui interno il piano del racconto e il piano dell'azione trovano una sintesi che li lega assieme come gli ingredienti di una ricetta ben riuscita.

Il prossimo e ultimo appuntamento che chiude la stagione sarà domenica 18 febbraio con PETER PAN.

Inizio spettacolo ore 16. La biglietteria apre alle ore 15 del giorno di spettacolo.

Il prezzo dei biglietti è di € 6,00 per gli adulti e di € 4,00 per i bambini.

Per informazioni e prenotazioni:

Teatro Rossini, Piazzale Cavour 17, 48022 Lugo (RA) - Tel. 0545.38542