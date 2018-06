"Fieno e Sale", le foto che raccontano storie di alpeggi e di saline

Dal 14 giugno al 14 luglio una mostra che racconta due paesaggi diversi: uno di montagna e uno di mare. Un viaggio visivo nelle storie degli alpeggi dolomitici di Madonna di Campiglio e delle saline di Cervia, legate da un destino comune, quello dell'uomo al lavoro nella natura.

Giovedì 14 giugno, alle ore 18.00 inaugura "Fieno e Sale. Storie di alpeggi e di saline", una lunga narrazione allestita all'aperto lungo viale Roma a Cervia, mentre alle ore 21.30, sotto alla torre San Michele, si tiene la performance teatrale sull’Orso delle alpi.

Una esposizione a cielo aperto che propone fotografie storiche che svelano il volto nascosto delle due località: quello di relazione e reciprocità tra uomini e paesaggio che valorizza le origini più profonde delle comunità del mare e dei monti. Un approfondimento delle matrici culturali che vede riconfermare lo stretto rapporto di collaborazione fra le due località turistiche nato circa 6 anni fa, che si va sempre più consolidando alla scoperta dei paesaggi e della cultura dei luoghi.

"Si tratta di una mostra che prende forma dall'incontro tra due località che si caratterizzano per essere tra le più note al grande pubblico delle vacanze - dichiara l’assessore alla Cultura Michela Lucchi - Al mare Cervia con le sue antiche saline, e in montagna Madonna di Campiglio con gli alpeggi dolomitici. Da circa 6 anni lavoriamo insieme con scambi di iniziative e di reciproca promozione. Ci sembrava importante andare più a fondo e sottolineare le analogie che le località hanno nelle loro radici e quel fascino intrinseco che unisce storia, cultura, bellezze naturalistiche".

Fieno e Sale è la storia di due luoghi che ugualmente hanno trovato nel proprio paesaggio, straordinario nel senso stretto del termine, il fondamento di economie delle quali è possibile rintracciarne la continuità nella fisionomia odierna dei luoghi. In particolare, sono le storie dei salinari per Cervia e dei pastori malgari per gli alpeggi dolomitici a narrare, in un modo denso di umanità, la sedimentazione del valore paesaggistico dei luoghi. Mestieri, persone, vicende che hanno segnato, in modo diverso e allo stesso tempo sorprendentemente simile, il destino di due comunità, che nel momento del boom economico del Novecento hanno visto una trasformazione sostanziale e che sono diventate, oggi, dei punti di riferimento di primo piano del turismo internazionale, in un caso di mare, nell'altro di montagna. Il percorso espositivo vuole proporre uno sguardo diverso e sorprendente della storia dei luoghi di villeggiatura, oltre le apparenze.

Questo percorso per immagini, ricordi e suggestioni nasce dall'incontro tra l'Azienda per il Turismo di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena con il suo festival culturale Mistero dei monti e il Comune di Cervia con il MUSA Museo del sale, nonché dalla collaborazione con: Provincia autonoma di Trento, Comune di Pinzolo, Comune di Tre Ville, Parco Naturale Adamello Brenta, Gruppo Culturale Civiltà salinara, Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia, Borgomarina Vetrina di Romagna, Parco della Salina di Cervia, Spressa DOP delle Giudicarie, Comunità delle Regole di Spinale e Manez e l'agenzia di comunicazione Coo'ee di Verona. Il percorso è curato da Roberta Bonazza e Annalisa Canali.