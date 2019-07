Presentazioni e folklore alla Fiera del libro romagnolo

L'ottava edizione della Fiera del libro romagnolo, organizzata dalle locali sezioni di AVIS e AIDO di Riolo Terme, si tiene dal 26 al 28 luglio, inserita nel programma della Fiera dello Scalogno di Romagna IGP. Sono state invitate alcune delle più significative case editrici dell’area Romagnola, presenti con titoli importanti sulla nostra tradizione.

La presenza dell’ Istituto "Friedrich Schürr", la più importante e riconosciuta associazione che si prefigge, la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e della cultura romagnola, basta da sola a qualificare l'avvenimento,.

Si può scorrere e rifornirsi nella grande esposizione di opere in mostra nella piazza di fronte alla trecentesca Rocca Riolo. Il programma prevede inoltre alcune presentazioni di libri sul teritorio e sulla significativa importanza che nel tempo passato ha avuto il sesso, la cucina, l’ierpretazione del tempo nella vita dei nostri nonni , lo scopo, riuscire ad avere un approfondimento e a rendere ancora più stimolante l’intera manifestazione.

Venerdì 26 “Sotto le coperte non c'è miseria” stampato per i tipi del Ponte Vecchio, il libro presentato dall’autore giornalista e storico delle tradizioni Beppe Sangiorgi.

Sabato 27 “Divagazioni sul folklore romagnolo: Nino Massaroli” raccoglie gli articoli del bagnacavallese Nino Massaroli pubblicati su “la Piê” dal 1920 al 1933

e su altre riviste dell’epoca. Parlerà del libro la giovane studiosa Veronica Focaccia Errani che ne è stata attenta curatrice per l’Associazione Istituto Friedrich Schürr. L’autore, oggi pressoché sconosciuto ai suoi concittadini, trattò nei suoi scritti argomenti folklorici e demologici che ebbero vasta risonanza, anche internazionale, fra gli studiosi di quel periodo.

Domenica 28 “ I gessi di Monte Mauro” a cura di Massimiliano Costa, Piero Lucci e Stefano Piastra, il lavoro che raccoglie lo Studio multidisciplinare di un’area carsica nella Vena del Gesso romagnola certamente il più completo e imponente mai stampato.