Spettacoli, fiera medioevale e auto storica alla Fiera di San Rocco

Domenica 3 novembre, a partire dalle 9.00, torna l'appuntamento con l’antichissima Fiera di San Rocco a Faenza.

La festa tradizionale affonda le sue radici nel XIV secolo e si svolge nello stesso periodo dell’anno e negli stessi luoghi in cui è nata sette secoli fa.

Ogni prima domenica di novembre la zona più antica di Faenza si anima accogliendo decine di migliaia di visitatori.

Nel borgo medioevale si svolgono le rievocazioni storiche con i mestieri dedicati alla Fiera Medioevale, i combattimenti e altre situazioni, calano i visitatori nell’atmosfera magica di altri tempi, dove le strade erano vive e pulsanti con l’unica limitazione della luce e del cattivo tempo.

Nel Palazzo delle Esposizioni in Corso Mazzini 92, nell’antistante piazza 2 Giugno e in un tratto di c.so Mazzini fino all’Ospedale Civile, vi sono eventi storico-culturali legati al tema dell’edizione in corso che per l’anno 2019 celebra il 60° anniversario del "Niballo", il Palio di Faenza.

In via Cavour si snoda il grande mercato ambulante con strade dedicate agli hobbisti, agriturismi, prodotti di stagione, vino e cioccolato, all’arte nelle varie espressioni, le associazioni sportive, le auto e moto moderne e storiche. Nel Parco Tassinari ci sono la Fiera degli animali, il torneo di zacagn, il tiro con l’arco, la piazza della Penna interamente dedicata ai giochi per i più piccoli, le mostre di vario genere nei Circoli, gli sbandieratori, i trampolieri, il raduno dei camperisti e altre miriadi di iniziative che si aggiungono ad ogni edizione.

Dalle 9 alle 22, in Piazza 2 Giugno è presente uno stand della scuderia faentina Top Driver, accompagnata da una mostra di auto storiche.