Sapori e tradizioni romagnole alla Fiera dello Scalogno

Dal 25 al 28 luglio torna a Riolo Terme l'appuntamento con la Fiera dello Scalogno di Romagna I.G.P.

In un piccolo bulbo dal colore vivace si nascondono e si fondono tradizioni romagnole, benefici stupefacenti e un gusto unico e dai mille usi che sta ormai da tempo conquistando palati e cuochi di fama.

La sagra ufficiale del neonato Consorzio dello Scalogno di Romagna I.G.P. anche in questa occasione non mancherà di proporre, nel proprio stand gastronomico sito in parco Pertini, un vastissimo menù in cui questa prelibatezza sarà protagonista e accostata a prodotti locali di origine certificata e altissima qualità.

La possibilità di gustare lo scalogno appena raccolto si estende a tutti i ristoratori riolesi che proporranno menu a tema.

A partire da giovedi 25 dalle ore 17 e domenica per tutta la giornata, per tutto il paese mostra mercato di prodotti tipici e mercatino tradizionale.