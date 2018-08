Filippo Malatesta interpreta gli U2 in piazza San Francesco

Venerdì 17 agosto alle 21.15 in piazza San Francesco, per il quinto appuntamento della rassegna Sotto le Stelle di Galla Placidia, si esibirà il cantautore riminese Filippo Malatesta in un programma interamente dedicato agli U2.

Si tratterà di un concerto monografico, con arrangiamenti delle più famose canzoni della band numero uno del pianeta, che alcune volte seguiranno fedelmente la versione originale, altre volte la stravolgeranno, mostrandone lati nascosti e magici.

La voce calda e vellutata di Filippo Malatesta interpreterà With or Without you, One e Pride, solo per citare alcune canzoni. Lo accompagneranno Aldo Zangheri alla viola elettrica, Stefano Zambardino alla tastiera, Andrea Bartolini al basso e Lorenzo Rinaldi alla batteria.

Il concerto è ad ingresso libero ed è organizzato da Ensemble Mariani per conto dell’assessorato al Turismo del Comune con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

La direzione artistica è a cura di Matteo Salerno.