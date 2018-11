Filippo Malatesta omaggia gli U2

Le musiche degli U2 saranno protagoniste, venerdì 9 novembre alle 21, del nuovo appuntamento con la rassegna musicale “Un paese che suona”, ospitata dal Teatro Moderno di Fusignano, in corso Emaldi 32.

Per l’occasione, il cantautore riminese Filippo Malatesta, accompagnato dalla sua chitarra, si esibirà in un concerto monografico con arrangiamenti delle più famose canzoni degli U2, come With or Without you, One e Pride. Lo accompagneranno Aldo Zangheri alla viola elettrica, Stefano Zambardino alla tastiera, Andrea Bartolini al basso e Lorenzo Rinaldi alla batteria.

“Un paese che suona” prosegue fino a dicembre con altri due appuntamenti musicali.

La rassegna, organizzata in collaborazione con Ensemble Mariani, ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Fusignano ed è resa possibile grazie al sostegno della parrocchia San Giovanni Battista e di diversi sponsor privati che da sempre sostengono le attività del Teatro Moderno.

Il costo del biglietto è di 10 euro intero e 8 euro ridotto; la biglietteria apre alle 20 del giorno stesso e per la prevendita si può scrivere a info@cinemateatrofusignano.it o chiamare lo 0545 954194.