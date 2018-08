In Romagna la finale di Miss Reginetta d’Italia 2018: la madrina è Jo Squillo

Grande attesa per le finali di Miss Reginetta d’Italia 2018 con Jo Squillo a Cervia dal 4 al 7 settembre.

Glamour e fashion sono le parole chiavi per una intensa 4 giorni dedicata alla bellezza femminile al villaggio Fantini Club, sulle spiagge dorate della località romagnola, che vede protagonista la rosa delle finaliste composta da 64 bellissime ragazze provenienti da tutta Italia con un età compresa tra i 14 e 27 anni selezionate su oltre 3.500 aspiranti Miss in 200 tappe nelle principali località turistiche Italiane.

Per quattro giorni, le 64 finaliste sono le protagoniste indiscusse della località turistica romagnola, impegnate in servizi fotografici, riprese televisive, interviste, prove e sfilate in ogni angolo della città, dove porteranno la loro bellezza, il loro fascino e la loro simpatia.

Attesa madrina delle Miss, la splendida showgirl, attrice e conduttrice televisiva Jo Squillo: a lei il compito di condurre le serate finali che celebreranno l’incoronazione della Miss Reginetta d’Italia 2018.

Sarà compito della Reginetta d’Italia in carica, Filomena Venuso, 18 anni di Nola, che ha vinto il titolo lo scorso anno a Porto Sant'Elpidio, consegnare il 7 settembre l’ambita corona alla Miss più votata durante le serate finali.